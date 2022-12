Con video, denuncian agresión de policías a auxiliar de ambulancia

Una fuerte controversia se vive en redes sociales, ante las imágenes que muestran a un grupo de policías de Transmilenio agrediendo a un auxiliar de ambulancia en el portal de la calle 80, en el noroccidente de Bogotá.

Según versiones no oficiales, el profesional médico fue agredido porque intervino para que no fuera atacado un colado el cual resultó lesionado al intentar acceder ilegalmente al sistema articulado.

Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial por parte de la Policía.