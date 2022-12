Con video que circula en redes, amenazan a niñas para ritual satánico

En las imágenes se intenta imitar al grupo "Anonymous", conocido en el mundo por crear terrorismo cibernético y, aunque muestra una realización bastante precaria, está generando alerta entre la comunidad.

Coronel Olga Patricia Salazar, jefe de la Policía de Ingancia y Adolescencia en Bogotá, indica que en el video se hace una apología a sectas satánicas y se reta a las pequeñas a hacer actos que van en contra de los valores de la sociedad y de la integridad de las menores.

La rectora de la institución, Marlene Martínez de Muñoz, dijo que las jóvenes han sido identificadas y las autoriades se reunieron a los padres de las pequeñas para alertarlos de la situación y tomar cartas en el asunto.

"A la niña ya no la puedo dejar salir sola y en el colegio nos toca estar pendientes a la entrada y a la salida", dice uno de los padres, que prefirió mantenerse en el anonimato. "Tengo mucho miedo porque mi hija aparece en el video y por seguridad la voy a retirar del colegio", señaló una de las madres. Todos claman a una sola voz: protección por parte de las autoridades.

El general de la Policía de Bogotá, Humberto Guatibonza, insistió en que el caso preocupante porque el uso de redes sociales para este tipo de actos delictivos "ha ido en aumento en Bogotá y todo el país".

No obstante, la coronel Salazar insistió en enviar un mensaje de calma: "hacemos un llamado para que no entremos en pánico, para que confiemos en nuestros padres, para que tengamos cuidado con toda la información que nosotros suministramos en las redes sociales, y para que cualquier cosa por favor, de una vez, de inmediato con las autoridades, con los rectores, con nuestros profesores".

Algunos padres ya interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía.