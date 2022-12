Conceden detención domiciliaria a rectora de Universidad del Caribe

La rectora es investigada por presunto intento de soborno al ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias "Don Antonio".

Aparentemente Gette pretendía persuadir a "Don Antonio" para que cambiara una versión que la vincula con el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, en el año 2013.

Durante la audiencia en la que la sindicada no aceptó cargos, la Fiscalía advirtió que tiene documentos y evidencias que la comprometerían con el presunto intento de soborno.

El abogado de Silvia Gette, German Gómez Remolina, dijo que la decisión de la juez fue acertada.

Según el ex jefe paramilitar, la mujer está detrás del crimen de Cepeda, por el que habría pagado 150 millones de pesos.