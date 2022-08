Concejal de Chía que huyó de agentes de tránsito se presentó a sesión en aparente estado de ebriedad

El revuelo en Chía, Cundinamarca, no para luego de que salieron a la luz varios videos en los que el concejal Camilo Hernández es requerido en un control de tránsito y no acata el pare; por el contrario, emprende la huida.



Los agentes de tránsito encontraron a Hernández dormido en su vehículo que se encontraba estacionado, pero con el motor encendido, y con una botella de cerveza a su lado. Los uniformados le tocan la puerta y el concejal baja el vidrio y pone el carro en movimiento pese a que le ordenan en varias ocasiones que se detenga. Finalmente se escapa.

Minutos después, Hernández llegó al concejo municipal y respondió el llamado a lista. No obstante, fue duramente cuestionado por asistir supuestamente bajo efectos del alcohol.



“Se encuentra con una situación como de somnolencia, se le hace el requerimiento, el ciudadano no lo acata y la autoridad de tránsito, en este momento, se encuentra haciendo lo establecido. No puedo enfatizar, porque en este momento no podemos afirmar alguna situación, sino que se presume la falta que se cometió y la situación es materia de investigación”, informó Óscar Javier Alfaro, secretario de Movilidad de Chía.