Concejal de Chocontá se salió de casillas en plena sesión y se desquitó hasta con los muebles

Pablo Antonio Ferro arremetió contra las dos únicas mujeres del Concejo. No es la primera vez que se ve involucrado en un hecho de intolerancia.

En el recito se llevaba a cabo la elección de comisiones cuando el concejal Ferro abordó a la primera vicepresidenta de la corporación para reclamarle sobre su voto.

La cámara de seguridad del lugar registró la reacción del edil quien incluso golpeó y volcó el mobiliario del concejo municipal.

"Cuando él ya me agredió, me salí, como lo van a ver en el video, de atrás de mi pupitre porque yo temí que el arremetiera con todo y pupitre contra mí", afirmó la concejal Luz Stella Páez.

Por su parte la concejal Angela Milena Navarrete, primera vicepresidente, también confirmó que “este concejal es un concejal ha venido presentando varios conflictos, sobre todo con mujeres. No solo aquí dentro del recinto sino también por fuera del recinto con la ciudadanía".

En el mes del febrero de 2018 también se vio involucrado en un escándalo por agredir a una vecina.

A golpes y con arma en mano, concejal de Chocontá agredió a una mujer y a otras personas La Procuraduría general de la nación ordenó su suspensión provisional por el término de 3 meses prorrogables, sin derecho a remuneración.

Noticias Caracol contactó al concejal Pablo Ferro para conocer su versión de lo sucedido, pero no llegó a la entrevista.