Concejal de Cundinamarca es señalado de irrespetar a un agente de Tránsito

Díaz es concejal de Ubalá por el partido Alianza Social Independiente. Cuando es requerido por agentes de la Policía, que le solicitan identificarse, se niega.

Explicó, vía telefónica, su versión de lo ocurrido: “se me vinieron encima. Lógico, uno se asusta y sin deber nada. Me pidieron la identificación y, la verdad, en ese momento no tenía los papeles en el bolsillo porque salí de afán a buscar un medicamento que necesitaban urgente para un paciente”.

Publicidad

En el video se observa cuando el concejal desafía a las autoridades y se niega a mostrar sus documentos de identidad.

“Yo me asusté –continuó Díaz– si los ofendí verbalmente, les ofrezco mil disculpas porque yo soy una persona muy calmada pero en ese momento la verdad yo me asusté”.

En la grabación se evidencia que el funcionario no usó su investidura para obtener alguna ventaja en el hecho.

Noticias Caracol consultó a la Policía de Cundinamarca sobre el incidente, pero señaló que no se va a pronunciar porque el respeto a la autoridad es un deber ciudadano.

Publicidad

El concejal anunció una denuncia por irrespeto en su contra.