Concejal de Mesitas del Colegio dice que alcalde de la población se emborrachó y lo cogió a golpes

El mandatario del municipio ubicado a una hora y media de Bogotá, negó los hechos y aseguró que todo se trata de una rivalidad política.

“Mi esposa iba en la camioneta con mis hijas en el desfile, este señor concejal hizo actos de agresión hacia mi esposa. Ella le pidió que se calmara y durante dos cuadras siguieron estas agresiones”, indicó Óscar Núñez, mandatario municipal.

Sin embargo, otra cosa muy distinta es la que asegura el cabildante Mario Bedoya.

“Eran las 10:30 de la noche y empecé a tomar fotografías de las reinas, cuando el señor alcalde da la orden a los empleados de él y me empiezan a pegar. El alcalde también me agrede, me pega un puño y una patada, mientras que uno de los empleados me pega con un cinturón y me rompe la cabeza”, declaró el concejal.

El bochornoso episodio tuvo lugar en medio del tradicional desfile de carrozas de las Fiestas de la Luz en la población cundinamarquesa.

En un video, grabado al parecer después del enfrentamiento, se observa a los protagonistas del incidente. Según Bedoya, un hombre que aparece con camisa blanca es quien le produjo la herida en la cabeza.

“¿Porque se presentó esta agresión? La verdad no tengo idea, el alcalde estaba como tomado, estaba muy alterado y además yo estaba sacando unas simples fotografías”, añadió Bedoya.

El denunciante manifestó haber recibido 3 días de incapacidad y anunció que denunciará al alcalde. Por su parte, el mandatario dijo que hará lo pertinente ante las autoridades correspondientes.