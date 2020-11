Concejal salpicado por homicidio de alcalde de Sutatausa habría ofrecido dinero por otros asesinatos

Noticias Caracol conoció apartes de la audiencia de imputación de cargos contra Agustín Rodríguez, concejal del municipio de Sutatausa y quien fue enviado a la cárcel, señalado de ser el presunto autor material del homicidio contra el alcalde electo del municipio, José Humberto Rodríguez, en diciembre de 2019.

Durante la diligencia, el fiscal del caso reveló la cadena criminal desatada presuntamente por Agustín Rodríguez para asesinar al alcalde electo: "Él contrata a alias ‘Quincho’, para que quincho sirva como intermediario (…) y ese ‘Quincho’ es el que contrata a alias ‘el Caucano’ y a alias ‘Firme’, que son los que en últimas llevan a cabo el homicidio de José Humberto".

Según la Fiscalía, Agustín Rodríguez, señalado como autor material del asesinato, denunció al día siguiente supuestas amenazas en su contra para desviar la investigación: “hablan de que recibieron unas llamadas del ELN cuando en este caso no fue así, en donde señalaba que si no asistía le iba a pasar lo mismo que al alcalde, el cual habían ultimado el día anterior".

Pero el material probatorio de la Fiscalía también cuenta con un testimonio de un señalado sicario que narra la frialdad con la que el concejal habría ofrecido dinero por el asesinato de tres personas años atrás.

"Quiero contarle a la Fiscalía sobre unas proposiciones de negocios que me hizo el señor José Agustín Rodríguez, en donde me decía que tenía que matar a tres personas, que era la doctora Nidia Nelma; el inspector de Policía de Sutatausa, de nombre Germán Herrera; y un abogado del municipio de Guachetá. Le dije que sí y que el trabajo costaba la suma de 10 millones de pesos por persona, el cual llegamos a un acuerdo de que él me pagaría la suma de 6 millones de pesos por persona y yo acepté”, dijo el señalado pistolero.

Según el testimonio, Agustín Rodríguez en ese entonces buscaba evitar el pago de una multa millonaria. “El señor José Agustín Rodríguez me comentó que tenía que matar a las 3 personas que nombré anteriormente, que ellos eran los que estaban embargándole la bomba -o estación de servicio- por más de 2 mil millones, que prefería sacar del camino a estas personas".

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a José Agustín Rodríguez como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde electo de Sutatausa José Humberto Rodríguez el 3 de diciembre del año 2019.

El detenido no aceptó los cargos.