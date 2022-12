Concejalas de Bucaramanga, en el ojo del huracán por limarse las uñas y ver revistas en plena sesión

“Se me había partido esta uña (…) yo no me estaba arreglando las demás”, dijo en su defensa una de las ediles.

Martha Antolínez, además, puso en tela de juicio que el video se hiciera público hasta ahora, cuando fue grabado hace dos semanas.

“Precisamente ayer bajaron el impuesto a los celulares al Concejo de Bucaramanga (…) están queriendo tapar este impuesto con la noticia de nosotros”, sostuvo.

En los videos también aparecen Nancy Lora, que ojea una revista, y Sonia Navas, que en otras imágenes está hablando con las otras dos funcionarias sin prestar atención a la sesión.

“No era el momento”, dijo la bumanguesa Rita Angarita sobre las escenas que levantaron polémica.

Las concejalas ofrecieron disculpas por lo sucedido.

