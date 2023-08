Ahora no

Condecoran a teniente que resultó gravemente herido al evitar extorsión a comerciante "No tengo sensibilidad en medio cuerpo y en el otro medio cuerpo no tengo casi fuerza”, afirmó el teniente Raúl Morales. Pese a su complejo estado de salud, dijo que valió la pena porque “se cogió al bandido y no va a seguir haciendo más extorsiones”.