Condena de 44 años a hombre que reclutó a jóvenes en Soacha víctimas de falsos positivos

Juez avaló preacuerdo entre Alexander Carretero y Fiscalía por desaparición forzada y homicidio agravado. Algunas familias creen que la pena debía ser mayor.

Una juez avaló el preacuerdo presentado por la Fiscalía y la defensa de Alexander Carretero, responsable de reclutar a 14 jóvenes, incluyendo a dos menores de edad de 16 y 17 años en los denominados falsos positivos de Soacha.

El hombre enfrentará una condena de 44 años, sentencia que rechazan las familias:

“En realidad estoy muy mal, estoy muy dolida porque le recuerda uno todo lo que le sucedió a su hijo, la pérdida de ese hijo es muy grave y me quedé yo solita. Uno no queda todavía conforme, y pide más, y pide más sentencia, y pide más para él”, asegura Idali garcera, mamá de Diego Alberto Tamayo.

Por su parte, Johanna Páez, mamá de Eduardo Garzón dice: “para mí no hay justicia, 44 años no son justicia lo único que le puedo decir a carretero es que gracias a él vamos a saber quién los mando a ellos a hacer esta reclusión, quien es el pez gordo que nos arrebató a nuestros hijos, queremos la verdad, queremos saber porque los mataron”.

Doña luz fue una de las madres que con la cabeza inclinada y en medio de lágrimas volvió a escuchar una y otra vez como su hijo había sido engañado para viajar por un supuesto trabajo y finalmente murió a manos de hombres del Ejército en el año 2008.

“Él me dijo que le habían dicho que si hacían la vuelta y la coronaban que se ganaba 10 millones de pesos y que él venía darme esa plata para que nos compráramos un rancho así fuera en obra negra”, afirmó Luz Edilia Palacio, mamá de Jader Andres Palacio.

A Alexander Carretero, la juez le impuso una multa de 1346 salarios mínimos mensuales vigentes y entre los compromisos adquiridos, está seguir colaborando con la Fiscalía para dar con los hombres de la fuerza pública que ejecutaron a estos jóvenes de Soacha.