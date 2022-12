Condenan a 147 militares por apoderarse de guaca de las FARC

Los militares se apropiaron de una "guaca" de las FARC hallada en 2003 en zona rural del Caquetá, con al menos 40.000 millones de pesos (22 millones de dólares).

La decisión, que fue en contra de la solicitud de la Fiscalía y de la Procuraduría, que habían solicitado la absolución de los militares, se basó en pruebas que permiten inferir que los militares incurrieron en el delito de peculado porque se habrían apropiado del dinero que encontraron de manera accidental.

De igual manera se ordenó la captura inmediata de los procesados, aunque algunos de ellos han salido del país en los últimos años por diferentes motivos y otros han fallecido.

La Fiscalía y la Procuraduría que habían pedido que se emitiera fallo absolutorio a favor de los militares, habían alegado que el dinero que fue hallado en dicha "guaca" no pertenencia al Estado, y pese a la acusación nunca se pudo identificar al dueño original de esa plata por lo que no se podía hablar de un peculado.

En este sentido se indicó además que no hubo una claridad sobre cuánto dinero "recolectaron" en esa oportunidad, cómo su repartición y si todos los que se encontraban en ese momento recibieron algún dinero.

Los condenados son 15 oficiales, tres suboficiales y 129 soldados.