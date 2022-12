Condenan a Andrés Felipe Arias por caso de Agro Ingreso Seguro

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió condenar a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura del Gobierno de Álvaro Uribe, por las irregularidades registradas en el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Los magistrados consideraron que el exfuncionario, quien actualmente se encuentra en libertad y no asistió a la audiencia, cometió dos graves delitos, celebración indebida de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

Aunque el monto de la pena que deberá pagar se conocerá en una nueva audiencia, probablemente dentro de dos semanas, se cree que podría ser de más de 10 años de cárcel.

La Corte Suprema determinó que existen pruebas documentales y testimoniales que permiten establecer que Arias incurrió en una falta penal al no celebrar licitación pública para la entrega de multimillonarios subsidios agrícolas, y en vez de esto le entregó esta competencia de manera directa con el IICA.

Igualmente se consideró que el exjefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural conocía de primera mano las irregularidades sobre frente al fraccionamiento de predios por parte de un grupo de empresarios que se vieron beneficiados con más de dos subsidios, lo cual iba en contra de la naturaleza de la ley. (Otros implicados: Confirman absolución de Valerie Dominguez por Agro Ingreso Seguro).

Para el alto tribunal, "Andrés Felipe Arias Leyva actuó con completo conocimiento de la ilegalidad de su conducta" puesto que siempre tuvo una activa participación y conocimiento en los hechos que rodearon la planeación y ejecución de AIS. (El drama familiar del exministro Andrés Felipe Arias).

EN CONTEXTO

Arias quedó en libertad en junio de 2013, luego de que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el exministro no era un peligro para la sociedad. No obstante, el proceso en su contra siguió en pie.

Para entonces, ante las cámaras, Andrés F. Arias denunció: "Yo creo que la Fiscalía conmigo ha cometido un falso positivo judicial".

En febrero de este año, la Procuraduría solicitó absolver al funcionario por asegurar que no había pruebas suficientes de que Arias hubiese tenido intención de apropiarse de recursos del programa. Por su parte, la Fiscalía pidió la condena del exministro aseverando que celebró contratos sin cumplir los requisitos.

En mayo de 2013 la Contraloría le imputó cargos a Arias por detrimento fiscal, por un total de $12.723 millones, acusación que también cobijó al exministro Andrés Fernández Acosta y a los exviceministros Juan Camilo Salazar y Fernando Arbeláez.

Andrés Felipe Arias fue imputado por la fiscal Viviane Morales en el año 2011 por los delitos de celebración de contratos sin cumplir requisitos y peculado a favor de terceros. (Fiscalía adulteró pruebas, sostiene Andrés Felipe Arias) .

El caso de AIS ha sido calificado como el escándalo agrario más grande del país, por sus implicaciones jurídicas, políticas y periodísticas. (Más: Uribe admitió que se cometieron errores en AIS).

En 2010, Arias fue precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Conservador.

*Con información del diario El Espectador.