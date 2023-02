Condenan a criminal que violó a varias mujeres y grabó los abusos con el celular de sus víctimas

Un juez de conocimiento impuso una condena de 15 años y 4 meses de prisión contra un sujeto que violó a 3 mujeres. Los hechos, según información suministrada por la Fiscalía, ocurrieron en San Andrés.

Mediante un comunicado, el ente investigador reveló que los abusos sexuales sucedieron entre los años 2021 y 2022.

Durante ese lapso, el hoy condenado, que se dedicaba al mototaxismo, “mediante engaños y amenazas de muerte abusó sexualmente de tres mujeres en el sector de La Rocosa”.

Además, se conoció que el hombre registraba los vejámenes que cometía: “El material probatorio da cuenta de que el hombre usaba los celulares de las mujeres agredidas para grabarlas en video y tomarles fotografías”.

Publicidad

Tras recopilar todo el material probatorio, efectivos de la Policía y del CTI lograron la captura del delincuente el pasado mes de junio de 2022.

El juez del caso lo halló culpable del delito de acceso carnal violento y lo condenó a 15 años y 4 meses de prisión.

Otro grave caso de acoso sexual

Natalia Montenegro tuvo que cerrar sus redes sociales y cambiar sus hábitos de vida debido a un hombre que le dice que la va a agredir sexualmente. Lastimosamente, ella hace parte de extensa lista de mujeres que han sido víctimas de acoso sexual.

Publicidad

La mujer, de 31 años, dice que lo que le preocupa es “que no hagan nada en este momento" y esperen a encontrarla "en una maleta como Valentina Trespalacios o como a la misma Natalia Ponce de León". "Me preocupa que pase algo físico o más grave para ponerme atención", afirmó.

Montenegro jamás se imaginó que vender un seguro de vida a un hombre le cambiaría la vida. El sujeto, aprovechándose de los datos de la mujer, desde el momento en que la contactó empezó a enviarle mensajes intimidantes, obscenos y amenazantes.

“Lo que hizo fue tomar mis datos y empezar el acoso. Me envía contenido sexual altamente inapropiado, fotos y videos masturbándose. En el último mensaje (que fue en febrero de este año), me escribió que cuando me vea me va a agredir sexualmente, me iba a violar”, contó.

En el mensaje que menciona el presunto agresor le escribió: "Le recuerdo como me llamo: Juan Carlos, así me desquito".

Publicidad

El hombre que ha estado presuntamente acosando a Montenegro tiene una denuncia que quedó instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, particularmente por el delito de lesiones personales agravadas y dos antecedentes por casos de abuso sexual.

Líneas para denunciar en Colombia

Si siente que se encuentra en peligro, puede llamar a estas líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia: