Condiciones para afganos en Colombia: podrán circular libremente pero no trabajar ni estudiar

Aunque no precisó el día de su arribo, el director de Migración , Juan Francisco Espinosa, sí aclaró que los afganos en Colombia no tendrán restricciones de movilidad en el país y señaló que se les asignará una ciudad y que solo allí tendrán cubiertos todos sus gastos.

Por fuera de ella, aunque pueden moverse, todos los costos deben asumirlos ellos.

"Por supuesto, estas familias no tienen por qué quedarse encerradas en un hotel determinado. Una vez pase la fase de aislamiento en salud, podrán salir por el territorio nacional. Desde Migración Colombia ya estamos trabajando en un mecanismo de identificación que permita protegerlos, pero también permita la colaboración de la comunidad", indicó Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.

Los cuatro mil afganos irán llegando en diferentes periodos y a diferentes ciudades, que en este momento están siendo estudiadas, ya que se evalúan estos criterios:

Cultura Seguridad Xenofobia Capacidad de atención Cobertura en salud

Dentro del plan de atención a esta comunidad habrá evaluación en salud para evitar que los niveles de contagio por COVID-19 puedan incrementar.

"El Ministerio de Salud vienen liderando todo el componente de seguridad, lo que incluye PCR al ingreso del país, aislamiento preventivo obligatorio, vacunación y cobertura médica; para que podamos atender a todo el pueblo colombiano en prevención frente al COVID-19, pero también podamos brindar atención médica que vamos a necesitar en estas circunstancias", indicó Espinosa.

El Gobierno nacional insiste en que la estadía de los afganos en Colombia no será permanente, por eso tendrán restricciones.

"Que estas personas permanezcan en territorio nacional por corta estancia no quiere decir indefinición, no quiere decir un tiempo extendido. Es un tiempo necesario para normalizar su situación migratoria, durante este tiempo los afganos no podrán trabajar, no podrán estudiar", añadió el director de Migración Colombia.

Aún no es clara la fecha ni la ciudad a la que llegarían los primeros refugiados afganos que vienen desde Italia y Alemania.