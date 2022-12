Conductor borracho golpeó a un policía en Armenia

Un hombre que al parecer iba ebrio al volante un vehículo, quedó grabado en un video luego de que se negase a realizarse la prueba de alcoholimetría y golpeara a un uniformado.

El conductor, al que se le fueron las luces, se estrelló contra un semáforo en una vía del norte de Armenia, Quindío, donde está ubicada una estación de gasolina. (En contexto: Accidentes causados por conductores ebrios se redujeron en un 17% en medio año).

El hombre sufrió leves lesiones, pero fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.

En las imágenes obtenidas por Noticias Caracol se muestra cuando el hombre insulta a los agentes de tránsito. "Me va a dar acá un paro respiratorio, yo sufro de asma y ustedes no me han querido llevar hace más de una hora al hij*** hospital", indicó el conductor supuestamente ebrio.

El mal comportamiento del conductor, quien según las autoridades, agredió físicamente al mismo agente, será castigado.

"Cuando una persona no se deja hacer la prueba pues entonces se le impone la máxima infracción que es el grado tres, que da lugar a la cancelación de la licencia de conducción. También tendrá que pagar una multa aproximada de treinta millones de pesos", declaró Fanny Martínez secretaria de tránsito municipal de la capital quindiana.

El supuesto agresor se encuentra detenido en las instalaciones de reacción inmediata de la Fiscalía seccional de Armenia. (El debate: ¿Conductores ebrios se abstienen de transitar por temor o conciencia ciudadana?).