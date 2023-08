Conductor de Mauricio Leal reveló nuevos detalles del caso: habló de una conversación y un grito

José Jaír Ruiz, una de las piezas clave en el proceso contra Yhonier Leal, quien es acusado de asesinar a su hermano Mauricio Leal y a su mamá, Marleny Hernández , dio una declaración en la que reveló nuevos detalles sobre el crimen que estremeció a Colombia.

Según La Kalle , su testimonio fue entregado el pasado 27 de julio de 2023 en medio de una audiencia judicial. Allí el conductor contó lo que ocurrió el 21 de noviembre de 2021, fecha en la que se registró la muerte de Mauricio Leal.

Él aseguró que recibió un mensaje del celular de Mauricio Leal. Ese texto le llegó a las 6:00 a. m. y en la comunicación le decía que no lo recogiera, pues él no iba a ir a trabajar.

Según su relato, aquel mensaje lo llenó de dudas, pues no era normal que Mauricio Leal no fuera a la peluquería desde temprano, pues la mañana es la jornada en la que más movimiento se registraba en el lugar.

Pese a que había decidido no ir a recoger a su jefe, Yhonier Leal le insistió que arribaran a la casa de La Calera, pues estaba preocupado porque su hermano no le contestaba el teléfono. Tras acceder, José Jaír Ruiz no escuchó la música que habitualmente sintonizaba Mauricio Leal.

Al intentar ingresar a la habitación de su jefe, el conductor la encontró con llave, por lo que decidió acceder por otro lugar. Fue en ese momento cuando avistó los cadáveres del estilista y su mamá.

Posteriormente, Yhonier Leal entró al cuarto y también observó los cuerpos. Según el relato del conductor, el hermano de Mauricio Leal siempre estuvo muy tranquilo y solo se limitó a gritar “Mao, ¿qué hiciste?”.

Según el conductor, el hermano de Mauricio Leal nunca expresó ningún sentimiento de dolor y actuó como si no estuviera ocurriendo nada fuera de lo normal.

Incluso, el conductor sostuvo que escuchó a Yhonier Leal decir una frase que le quedó sonando en la mente. “Tras todo lo malo, dos cosas buenas: yo soy el único heredero y el que va a manejar todo”, afirmó.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación pidió 60 años de cárcel contra Yhonier Leal por ser el presunto responsable del asesinato de su mamá y hermano.