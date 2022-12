Así relató lo sucedido el conductor:

“Llevábamos una hora en el trancón, el señor se pasa de carril de adelante mío, tiene la placa del carro sobresalida en el bumper y yo sin culpa se la toco. El señor se va con un cuchillo a romperme el vidrio, entonces yo abrí las puertas y me bajé. Ahí fue cuando me mandó la primer puñalada a la cabeza, donde yo no le ponga la mano, no estaría contando el cuento”, dijo.