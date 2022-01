Conductor de tractomula que causó accidente en La Línea dice que “el carro no quiso frenar”

El conductor de la tractomula que causó el accidente en La Línea en el que murieron 8 personas y 32 más resultaron heridas, habló con la emisora Ondas de Ibagué y narró los momentos de angustia que pasó cuando, según él, el vehículo se quedó sin frenos.

Todo ocurrió tras pasar el peaje.

Publicidad

“Puse el carro en cuarta con el bajo, con doble, como decimos nosotros, y vi que la aguja del aire empezó a bajarse. Me fui a orillar, activé los frenos y el carro no quiso frenar de ahí pa’ bajo. Yo me recosté al lado izquierdo, de ahí para allá bajaba más y más. Traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco, el muro muy alto. Seguí recostando al lado izquierdo en uno de los túneles hasta que me encontré todos los carros delante de mí”, dijo el hombre en el hospital de Ibagué, donde permanece tras haberse fracturado las piernas.

Afirma que estuvo consciente todo el tiempo, “bregando a ver qué hacía para que el carro se detuviera, así sea que se acostara o pa’l voladero. En ese momento lo que hice fue como salirme de la vía, así uno pierda la vida o algo”, pero no lo consiguió.

Publicidad

Poco antes del accidente en La Línea, recuerda “que atrás reventé unas llantas por lo que estaba muy recostado, pero de ahí pa’ delante no paró más el carro, hasta que encontré todos los carros abajo”.

“El carro debía haberse parado porque no había cogido velocidad todavía”, insistió en su testimonio.

Publicidad

Aseguró que pisó el freno “y nada, empecé fue a coger impulso. Inclusive había una mula delante y el momento el carro tiene que apagarse. No, la mula pasó y me metí a la izquierda a ver si me recostaba para no dañar la mula”.

“No pensé que hubiera carramenta abajo”, sostuvo el conductor al narrar lo que pasó tras el accidente en La Línea.

Publicidad

Sostiene que quedó “asfixiado por el humo del motor, pero quedé consciente”.

Entonces empezó a escuchar los gritos de la gente, pero él “estaba aprisionado, bregando a salir a ver si podía socorrer, pero no podía moverme, hasta que me sacaron del carro”, dijo.

Publicidad

La tractomula que provocó el accidente en La Línea iba de Cali para Barranquilla con 17 toneladas de llantas.

El conductor aseguró que “el carro estaba bien de todo porque siempre se le hace preventiva”.