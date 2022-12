Conductor de transporte ilegal la emprendió a piedra contra bus del SITP

Así quedó grabado, con la cámara de un celular, este hombre vestido con un buzo de la selección Colombia que, con piedra en mano, se abalanzaba en contra de un bus alimentador. Su objetivo parecía ser el conductor...

“Venía haciendo la ruta de zona franca, un señor de una camioneta me cerró por varias ocasiones, se bajó, me trató demasiado feo y mal, seguí mi recorrido y en el siguiente paradero el señor se bajó con una roca en la mano y me agredió física y verbalmente”, declaró el conductor presuntamente violentado.

En las imágenes se aprecia que al agresor no le importó que el bus estuviera repleto de pasajeros.

“Gritaban, gritaban, porque lo vieron que se bajó con semejante roca en la mano, gritaban que no me fueran a agredir porque yo no le había hecho nada”, añadió el conductor.

Según la Policía, semanalmente, decenas de conductores son maltratados por los usuarios y por otros actores de la vía.

Cifras entregadas por Transmilenio señalan que este año se han registrado 191 agresiones a conductores de buses articulados y zonales, lo que significa que cada día se presentan dos casos.