Conductor de un carro arrolló a 3 ciclistas en Santander y se dio a la fuga, denuncian las víctimas

A través de redes sociales se conoció la denuncia de un ciclista que fue arrollado junto a sus compañeros en la vía Bucaramanga - Rionegro, en Santander. De acuerdo con el afectado, el conductor del vehículo que causó el accidente huyó del lugar para no responder por los daños.



En la denuncia, que quedó registrada en video, el ciclista señaló que el responsable del siniestro vial se movilizaba en un Renault Clio de color negro que fue perseguido por otro conductor. Según se escucha en la grabación, el presunto responsable se habría metido en una “trocha” sin salida para poder huir.

La víctima del accidente relató que él y sus compañeros de ruta resultaron afectados mientras subían para el sector de Los Colorados, al norte de Bucaramanga, el lunes 3 de julio de 2023.

En el video se observa a uno de los afectados sentado en el suelo junto a su bicicleta destruida, mientras que la persona que graba explica lo que les acaba de pasar. “A él lo levantó y del golpe rompió el panorámico (del carro). Gracias a Dios tenía el casco porque mire cómo lo partió”, aseguró.

“A mi me cogió la pierna también, pero estoy bien. (Producto del golpe) nos volvió nada el celular y no hemos revisado lo otro a ver cómo quedó. Por el momento, mi compañero está acá adolorido, entonces vamos a esperar a ver”, agregó.

Según la denuncia, este carro particular sería el responsable de arrollar a los ciclistas. Un acompañante de las víctimas lo siguió para que respondiera, sin embargo, este no ha sido ubicado por las autoridades #MañanasBlu

“Salimos a hacer una ruta hacia Rionegro, después del CAI La Virgen en la doble calzada, un carro nos embiste. El conductor no frena y sigue derecho, uno de los compañeros que resultó más afectado salió volando y partió el parabrisas del carro. El carro también me arrolla a mí y me envía hacia la baranda”, detalló para Blu Radio Andrey Montañez, una de las víctimas del accidente.

Por ahora se desconoce el paradero del presunto responsable, pero gracias a la persecución realizada por el otro conductor, que grabó el momento exacto en el que se le acerca, los afectados lograron obtener los datos del vehículo que los habría arrollado.

Mientras tanto, el ciclista que tuvo mayor afectación fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde se le realizaron los estudios pertinentes para descartar lesiones severas, luego de recibir el impacto en la espalda.