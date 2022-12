Conductor del SITP extorsionaba a joven a través de Facebook

El individuo, según la Policía, buscaba a sus víctimas a través de las redes sociales bajo engaños y les ofrecía trabajo en su supuesta empresa de modelaje.

"Trabajaba en Bogotá, es conductor y tenía páginas falsas en redes sociales y con ellas hace relaciones con mujeres de todo el país", explicó el general Humberto Guatibonza, director del Gaula de la Policía.

El oficial explicó que una de las jóvenes cayó en la trampa, viajó a Bogotá y le cumplió la cita al señalado delincuente.

"Llegamos a él porque una joven de Neiva fue extorsionada desde el 2013 y obligada a tener relaciones sexuales con este señor, quien después le hizo una exigencia económica de 7 millones de pesos", agregó el oficial.

Luego de la denuncia, los investigadores analizaron los correos en los que el hombre amenazaba a su víctima para no publicar las fotos tomadas durante la relación sexual.

En otra comunicación, la mujer accede pagarle 300 mil pesos pero el hombre sigue exigiéndole dinero. "Oye, no te asustes de los carteles que vas a encontrar por tu cuadra", le dice con tono amenazante.

Los investigadores también interceptaron llamadas telefónicas en las que el delincuente le dice que si ya no tiene dinero le dé un celular.

Con estas pruebas el hombre fue detenido mientras conducía un bus del Sistema Integrado de Transporte en Bogotá.