Conductor que arrolló a ciclista en Cali hace dos meses ahora maneja su lujoso carro en Bogotá

Al hombre, que huyó a pie para evitar la prueba de alcoholimetría, debieron suspenderle la licencia, inmovilizar su vehículo y multarlo. ¿Qué pasó?

El hecho en el que el conductor arrolló al ciclista ocurrió el 16 de octubre, en el turístico sector de Pance, en Cali.

En ese momento, el infractor presentó sus documentos e incluso aseguró ser comandante de la Dipol, lo que desmintió la institución, pero salió corriendo cuando se disponían a verificar su nivel de alcohol en la sangre.

Germán Cuberos, vecino del edificio donde el sujeto trabaja en Bogotá, no solo descubrió que este maneja sin restricciones por la ciudad, sino que además lo denunció por amenazarlo de muerte con un arma de fuego.

Señaló que el incidente al parecer se dio por “una diferencia comercial con este señor hace unos meses por un incumplimiento en un contrato de seguro”.

“El día lunes de esta semana -continuó-, a las 9:30 de la mañana me dirigía a Davivienda cuando me vino por la espalda y con un revólver me amenazó de muerte, que porque yo estaba hablando mal de él en el edificio, hay muchos testigos”.

¿Por qué sigue manejando? ¿Por qué no inmovilizaron su vehículo?

