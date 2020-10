Conductores de taxis y Uber convirtieron una calle de Ibagué en ring de lucha libre

Hay preocupación entre las autoridades de Ibagué por brotes de violencia entre taxistas y conductores que prestan el servicio de Uber . El hecho más reciente se registró en la zona conocida como Éxito de la 80, donde se vivió una batalla campal.

El gremio de taxistas dice sentirse afectado por culpa de los que trabajan con plataformas. “La petición que todo el mundo le hace a la alcaldía es que cumpla la ley, que saque a los ilegales o que los meta en cintura y les ponga las condiciones y que trabajen lo mismo que nosotros, pero bajo las mismas condiciones”, expresó César Guarnizo, conductor de servicio público.

Los taxistas se quejan de que no se están haciendo operativos para controlar el transporte ilegal. No obstante, el secretario de Movilidad, César Yáñez, asegura que, por temas legales, cada vez es más complicado controlar la piratería: “el Consejo de Estado da un concepto y es que no podemos hacer algún tipo de preguntas al usuario con el fin de poder detectar si la persona que los transporta es un Uber o no, es por eso que cada día se pone más complejo realizar ese tipo de operativos”.

Según el funcionario, en lo que va corrido de este año, se han realizado 232 comparendos e inmovilizaciones a personas que se les ha podido comprobar que están realizando transporte ilegal.

También anunció que están tras un grupo de plataformas ilegales y será por la vía jurídica que procesarán a quienes presten este servicio.