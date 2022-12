Conductores de Uber insisten en que son perseguidos por Gobierno y Policía

Más de un centenar de conductores que prestan servicios de transporte especiales protestaron frente al Ministerio de Transporte por abusos que, según ellos, se han presentado por parte de las autoridades.

Aseguran que se trata de una persecución. Denuncian que las autoridades no solo tienen en la mira a los conductores que trabajan con aplicaciones móviles, como Uber, consideradas ilegales por el Ministerio de Transporte, sino que los sancionan incluso cuando no están trabajando, así como a los de servicios especiales.

“Había un retén, me pidieron plata, luego se llevaron el vehículo a los patios. Lo inmovilizaron cinco días”, asevera Richard Orlando Barajas, conductor de servicio especial.

Wilson Fonseca relata que llevaba un servicio al aeropuerto cuando lo detuvieron, bajaron a los clientes e inmovilizaron la camioneta.

Otro conductor de servicio especial, Orlando Pinilla, asegura que debió darle dinero a policías de Tránsito para que lo dejara tranquilo en su carro cuando iba con su familia.

La ministra de Transporte Natalia Bello insistió en que el Gobierno está buscando soluciones a la problemática. “Estamos buscando todas las posibilidades para tener servicios de estándares de cálidas de lujo en la modalidad individual”.

Uber alrededor del mundo

Entre tanto, esta semana en Nueva York, f ue anunciado un acuerdo que permitirá a Uber aumentar su presencia en la ciudad.

El arreglo sorpresivo incluye también un compromiso para entregar mucho más datos a la ciudad sobre la ubicación y duración de los viajes.

En Francia, sin embargo, Uber debió suspender su servicio ante la presión legal y los crecientes disturbios de taxistas tradicionales.

Dos altos directivos en Europa de la compañía, con sede en San Francisco, fueron detenidos el lunes y deberán enfrentar un juicio ante los cargos de "prácticas comerciales engañosas".

Por otro lado, este viernes, la aplicación móvil de transporte privado inició una campaña de publicidad que se volvió tendencia en Colombia y el mundo. El #UberIceCream se viralizó en Twitter desde las 11 a.m., con los mensajes y fotos de usuarios que recibieron un helado al usar la aplicación.

