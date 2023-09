Confesión de un mayor sobre falsos positivos en Casanare: "Fueron vilmente asesinados por el Gaula"

En medio de la segunda sesión de audiencias de reconocimiento sobre falsos positivos , la JEP y familiares de las víctimas escucharon a quien fuera el comandante del Gaula Militar del Casanare y a uno de sus hombres.



El primero en intervenir fue el mayor en retiro Gustavo Soto Bracamontes, quien confesó otro hecho ocurrido en medio de estas ejecuciones extrajudiciales. Dijo que también se cometieron algunos asesinatos en aras de satisfacer peticiones por disputas políticas que se estaban presentando en la región en ese momento, es decir, algunas personas no fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate.

“Reconocerles que estas personas fueron vilmente asesinados por el Gaula Militar Casanare. No eran personas combatientes ni delincuentes, tampoco pertenecían a ninguna organización criminal (...) Yo asumo totalmente la responsabilidad porque era el comandante del Gaula y lógicamente pues yo me enteré de esta situación”, exclamó Soto Bracamontes.

Otro aspecto importante que también ocurrió en esta audiencia sobre falsos positivos es que el mayor Gustavo Soto Bracamontes leyó uno a uno los 51 nombres de las víctimas por la que hoy es señalado de cometer estos falsos positivos reconociendo que no eran combatientes ni delincuentes, y que tampoco pertenecían a ninguna organización criminal. Fueron personas inocentes.

El teniente (r) John Suancha en su intervención dijo que muchos de los crímenes cometidos se hicieron por presiones de varios generales e incluso se atrevió a dar nombres: “Somos personas que fuimos instrumentalizadas para cometer los objetivos de los generales que nos están mirando por esas cámaras, el cuerpo de generales que muchas veces fue a los centros de reclusión a callarnos la boca y a decirnos ‘no digan esto, la institución prevalece’”.

Agregó: “Acá falta nombrar al padre de la omisión de los falsos positivos, el general Suárez Bustamante Carlos Arturo”.

En el desarrollo de esta audiencia pública de reconocimiento de verdad que se adelanta en Yopal, y en la que son escuchados 21 exmilitares, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles, quedó al descubierto una red criminal que planeaba, ejecutaba y encubría los falsos positivos.

Las víctimas que están presentes en dicha audiencia han asegurado que no están de acuerdo con las versiones entregadas por estos militares en retiro. Según ellas, no hay verdad plena.

“Nos están mintiendo, ellos eran corruptos, ellos se vendían al mejor postor, andaban con las Autodefensas Campesinas del Casanare y con el bloque Centauros, y hoy en día eso no lo confiesan acá. Aquí faltan muchas víctimas que no han aparecido, muchos muertos que no han aparecido. Nosotros exigimos la verdad”, dijo la señora.

Algunos exmilitares implicados en han cambiado sus versiones sobre los hechos. Por eso, aseguran familiares de las víctimas de falsos positivos que se ha estado protegiendo y encubriendo a altos mandos.

“Estamos aquí seguros de que el señor Torres Escalante es un asesino y perpetrador de todas estas masacres que sucedieron aquí en Casanare. Hay muchos que están encubriendo y que no están siendo llamados a esta sala”, señaló por su parte Leidy Johana Torres, vocera de las víctimas.

José Hilario López, abogado de las víctimas, dijo que “los señores comparecientes acudieron a la JEP no por el interés de aportarle verdad a las víctimas, sino por los beneficios que van a recibir. Van a cambiar penas de 50 o más años que les impondría la justicia ordinaria por sanciones de dos a cinco años”.

Muchas familias que perdieron seres queridos y otras de algunos que nunca aparecieron aún tienen la esperanza de conocer la verdad y que las autoridades establezcan responsables.

La audiencia pública de reconocimiento de verdad que adelanta la JEP en Yopal continuará con la recepción de testimonios por parte de los comparecientes. En la tarde de este martes 19 de septiembre se abrirá un espacio para las conclusiones, pero también se escucharán a los familiares de las víctimas de los falsos positivos cometidos en ese departamento.