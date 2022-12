Confirman fallo que sanciona a exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina

Foto: archivo Colprensa

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el fallo del 29 de diciembre y confirmó la sanción al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina Gómez por irregularidades en un convenio de seis mil millones de pesos.

El fallo establece que el sancionado será suspendido de su cargo durante dos meses. Sin embargo y de acuerdo con el Código Disciplinario Único, Ospina deberá cumplir la sanción mediante el pago de una multa, debido a que actualmente no es el alcalde de Cali.

En ese sentido, el actual senador deberá pagar el equivalente al salario básico que devengaba cuando era el Mandatario de los caleños.

El jefe del Ministerio Público también confirmó las suspensiones por uno y dos meses al secretario de Deporte y Recreación de Santiago de Cali, Diego Cardona Campo, y el representante legal del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, Pascual Guerrero Arana, respectivamente.

Las irregularidades se relacionan con un convenio entre el municipio y el Fondo Mixto para la reposición y extensión de redes de servicios públicos domiciliarios , como obras complementarias para garantizar la realización del Campeonato Mundial de Fútbol Sub 20 ‘Colombia 2011’.

Según el fallo, Ospina acudió a la modalidad de contratación directa para celebrar un convenio interadministrativo de cooperación con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, pese a que no aplicaba en este caso, porque el Fondo no aportó recursos, sino que cobró el 4 % por costos de administración.

“Es evidente entonces que para la celebración de este acuerdo de voluntades no se requería de la colaboración del Fondo Mixto, dado que el contratista actuó como cualquier particular buscando lucro con este contrato. De haberse tratado de un verdadero convenio, el municipio no habría tenido que pagar al Fondo Mixto por las actividades por el desempeñadas”, dijo el Ordóñez.

Por su parte, Jorge Iván Ospina asegura que sí existe la contrapartida y espera demostrarlo en el contencioso para que se supere la multa.