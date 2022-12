Confusión por el lío territorial entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá

El gobierno de Antioquia denunció que desde el Chocó hay personas mal informadas vendiendo la idea de que el corregimiento Belén de Bajirá, en Urabá, puede convertirse en municipio si llega a ser territorio chocoano. El mandatario antioqueño, Sergio Fajardo, rechazó las afirmaciones.

Las advertencias hechas por pobladores chocoanos sobre protestas y bloqueos en el Urabá antioqueño tienen su fundamento, según el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, en la desinformación generada por inescrupulosos: “Hay personas sembrando la idea de que Belén de Bajirá, que actualmente es un corregimiento de Mutatá, en Antioquia, podría ser municipio si se declara territorio chocoano”, dijo el mandatario.

Fajardo además puntualizó que “algunas personas quieren que las comunidades se mortifiquen para crear un malestar y convertir esto en un problema de otra naturaleza. Belén de Bajirá ni para Antioquia, ni para Chocó, ni para nadie, cumple esos requisitos”.

Maria Eugenia Ramos, Directora de Planeación de Antioquia, explicó que la ley es clara en todo el territorio nacional y Belén de Bajirá no puede convertirse en municipio, pues a pesar de que tiene una población de 16.000 habitantes, no genera los ingresos necesarios: “una de las condiciones que plantea la ley 1151 para que hoy se cree un nuevo municipio es que tiene que contar con ingresos que sean por lo menos de 16.000 salarios mínimos, un poco más de 9.000 millones de pesos, esa condición hoy no se cumple en Belén de Bajirá”.

Actualmente el litigio existente entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá lo lleva el Instituto Agustín Codazzi. De no tomarse una decisión este año, el pleito sería resuelto por el Congreso de la República.

Pero más que una disputa territorial, el litigio se debe a los beneficios económicos generados por su riqueza natural aunque hay congresistas que consideran que es una población que sufre abandono por parte del Estado.

El Representante a la Cámara, Víctor Correa, dice que las tierras del corregimiento de Belén de Bajirá son ricas en diferentes metales, entre ellos oro y cobre. Además, los cultivos de palma de cera representan la generación de recursos económicos.

“Dicen que hay unas pretensiones del departamento de Antioquia e incluso obviamente del Chocó sobre ese territorio y le han dado preponderancia debido a unas reservas que existen allí de uranio, cobre, oro en la zona del cuchillo”, aseguró el Correa.

Por su parte el Representante a la Cámara Wilson Córdoba, oriundo del Urabá antioqueño, reconoce que Antioquia ha trabajado por la población, pero cree que en Belén de Bajirá ha habido abandono estatal y “mientras estemos en este rifi rafe es la comunidad la que está afectada”

El próximo 26 de febrero, funcionarios del Instituto Agustín Codazzi visitarán la zona como parte del trabajo que permita resolver el litigio limítrofe.