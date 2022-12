Congresista Luz Adriana Moreno perdió investidura por contestar a lista y después irse de la sesión

El fallo, en primera instancia, fue emitido por el Consejo de Estado. La decisión podría sentar un precedente contra legisladores que tienen esta costumbre.

Contestar el llamado a lista en una sesión del Congreso, pero retirarse después, es ausentismo y causal para perder la investidura como parlamentario, así lo determinó el Consejo de Estado y así le ocurrió a la congresista Luz Adriana Moreno Marmolejo, quien tiene derecho a que el fallo sea revisado en segunda instancia.

(...) constituye un indicio grave de que la congresista, a pesar de haber contestado el llamado a lista, en realidad no estuvo en esas sesiones (…), explica el fallo.

Así justificó su actuación la sancionada representante de Caldas:

“Yo asisto al Congreso. Cuando a nosotros nos presentan unos proyectos que no están en beneficio, y que no estamos de acuerdo con la población que representamos, simplemente no votamos, porque votar es hacer quórum para que los proyectos avancen”.

La congresista Moreno fue más allá y lanzó una advertencia. “Ellos están asimilando no votar, eso es una tarea y es una potestad legislativa que tenemos los congresistas y es una costumbre del Congreso de la República”.

El presidente del senado, Efraín Cepeda reaccionó sobre este fallo que podría ocasionar una cascada de sanciones a los congresistas que incurran en esta misma falta:

“Nosotros tenemos la obligación, los Congresistas, no solamente de asistir sino de votar salvo que sean decisiones de bancada, pero esa práctica sin duda de registrarse y salir, para eso no fue para eso que nos eligieron.”

La representante sancionada tendrá derecho a que ese fallo sea revisado en segunda instancia.