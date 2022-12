Congreso no ha querido reglamentar eutanasia, denuncia presidente de la Corte Constitucional

El magistrado Alejandro Linares asegura que si el legislativo no cumple su función, el alto tribunal deberá tomar determinaciones.

El caso de la eutanasia ha llegado a la Corte Constitucional en más diez ocasiones y esta, en más de tres oportunidades, le ha pedido al Congreso legislar sobre el tema, pero aún no se ha hecho.

Ahora, cuando la Corte está en el centro de una polémica por pedir la reglamentación de la eutanasia para niños, su presidente explica.

“Cuando están en peligro derechos fundaméntales y el Congreso no actúa le corresponde al organismo judicial, en este caso al órgano de cierre a la Corte Constitucional tomar determinaciones”, señaló Alejandro Linares, presidente de la corporación.

La corte espera escuchar a todos los sectores para hablar de este álgido tema de la eutanasia para niños.