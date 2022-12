Congreso no modificará límites marítimos del país

"La presencia de una juez de nacionalidad china que no sólo no se declaró impedida sino que no admitió al alto tribunal la motivaciones comerciales que estarían detrás del fallo contra Colombia, hacen aún más evidente la necesidad de rechazar dicho fallo y reiterar la soberanía colombiana sobre todo nuestro territorio terrestre y marítimo", dijo el senador.

Recordó que los artículos 101 y 150 de la Constitución Nacional determinan claramente que el Congreso acepta o no la verificación de los límites nacionales exclusivamente por la vía de la ratificación de tratados internacionales, un fallo además cuestionable en este caso".

"Lo que corresponde al Congreso colombiano en esta hora, es acompañar al Gobierno Nacional en la inmediata solicitud de revisión de dicho fallo ante los nuevos hechos conocidos por la opinión nacional e internacional y esperar la llegada de un nuevo tratado entre Colombia y Nicaragua, si los gobiernos de las dos naciones así lo consideran", dijo Barreras.

Aseguró, además, que fue constituida una comisión, integrada por los seis senadores que asisten a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que estudien en extenso tanto el informe Volterra como las consecuencias del acuerdo entre China y Nicaragua y rindan un informe pormenorizado la próxima semana a la Plenaria del Senado.