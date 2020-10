Conmoción por muerte de joven futbolista que se desplomó en pleno partido

El juego amistoso entre La Academia FC y Tino Asprilla FC se convirtió en el último partido para el futbolista Harlen Santiago García Hernández, delantero de 18 años, quien sufrió un paro cardíaco en la cancha antes de terminar el primer tiempo.

“En el momento que estaba jugando, minuto 25, vimos que él se desplomó y tratamos de darle los primeros auxilios, pero finalmente los médicos dijeron que no pudieron hacer más nada, que se hizo todo lo posible para que el muchacho pudiera vivir”, relató Édison Ortiz, técnico de La Academia, club en el que jugaba el joven hace siete años.

La noticia, que se confirmó en el hospital San Antonio, donde alcanzó a ser trasladado, fue muy dolorosa para sus compañeros de equipo y de vivienda.

“Duro porque era un joven con tantas aspiraciones y se le acaba la vida así. Tantos años con él, compartiendo muchas cosas, estuvimos en Bélgica en un equipo de primera división”, manifestó Jean Marvi García, compañero del futbolista.

“Fue muy respetuoso, a mí me amaba, ese muchachito me amaba como si fuera la mamá”, contó Luz Amparo López, familiar del deportista.

Harlen Santiago estaba en proceso para jugar en el equipo profesional de Manizales.

“Por cuestiones de la pandemia todavía no han podido comenzar, no han podido firmar, pero ya estaba practicando con el Once Caldas”, relataron conocidos.

Aunque era natural de Tuluá, Valle del Cauca, su cuerpo fue trasladado a Cartagena, donde vive la familia de su progenitora.