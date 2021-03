Conmoción por muerte de mujer de 21 años en La Dorada, Caldas: su ex se entregó a la Policía

Hay conmoción en La Dorada, Caldas , por la muerte de una joven de 21 años. El cuerpo de la mujer fue encontrado en una residencia de esta población del Magdalena Medio. La expareja sentimental de la joven se entregó a las autoridades.

Un audio fue el último mensaje que Angélica Johana Benítez Sánchez recibió de su hermana antes de que desapareciera:

Feliz cumpleaños, hermana. Le digo desde hoy, porque no sé si mañana se va a conectar, que la pase muy bien en su día y que ojalá la llenen de detalles y cariño. Le deseo lo mejor del mundo, muchas bendiciones.

En el mensaje enviado por redes sociales, Natalia felicitaba a su hermana por su cumpleaños, pero la celebración se vería empañada por su muerte.

“Me dijo que me quería mucho, osea me hablaba como con ganas de despedirse”, expresó Angélica.

La familia de Natalia señala a su expareja sentimental como el responsable de su muerte.

“Murió de 21 años. Me duele que conoció ese man a los 19 y le destruyó la vida. Dos años viviendo con él, recibiendo golpes, maltrato físico, verbal y psicológico”, agregó la hermana de la joven.

“Ella llegaba y me decía: ‘mami, mami, él me pegó, me pegó’. Yo le abría la puerta de mi casa, después iba hasta allá, me la traía a la casa, y después con el tiempo volvía y la convencía y volvía y se la llevaba”, relató su mamá Delfina Sánchez.

Luego de ser reportada como desaparecida, Natalia Benítez fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada en el centro de La Dorada.

“Junto con funcionarios del CTI se levanta la inspección al lugar de los hechos y al cadáver y en este momento se adelanta por parte de Medicina Legal el protocolo de actuación, con el fin de determinar las causas de su muerte”, indicó el coronel Eiver Fernando Alonso, comandante del departamento de Policía de Caldas.

Para la familia de Natalia, habría más personas involucradas en el caso, por lo que piden a las autoridades esclarecer la muerte de la joven.

Denuncie

Recuerde que para denunciar casos de maltrato o violencia contra la mujer se puede comunicar al 123 (Policía Nacional), 122 (Fiscalía) y 155 (línea de orientación nacional).