“No me imagino la vida sin ti”: conmovedores mensajes a pacientes que luchan contra el COVID

Para muchas familias, la noche de Navidad será una de fortaleza y esperanza, el gran regalo que esperan es que los suyos, que están hoy en una unidad de cuidados intensivos por culpa del COVID-19 , regresen para celebrar en casa.

Marisol Plester, hoy más que nunca, quiere a su mamá a su lado. “Hoy estaríamos compartiendo la cena, estaríamos con ella destapando los regalos, generalmente lo hacemos todos los años. Durante toda nuestra vida lo hemos hecho y hoy es un día triste porque no vamos a compartir esta fecha”, dijo.

Su mamá, Lucrecia Castillo, no se rinde ante el coronavirus . La mujer, de 81 años, ha estado en los últimos cinco días en dos hospitales.

Su familia solo pudo verla hasta la mañana de este jueves 24 de diciembre, a través de una videoconferencia. En medio de las dificultades, le desearon una feliz Navidad y le recordaron que la esperan para el abrazo del triunfo.

“Como se ha visto en el video, está un poco desmejorada, pero ella es una guerrera, es una batalladora impresionante y sé que va a salir adelante de este tema”, afirmó Marisol.

“La adoro, es mi vida, desde chiquito, toda la vida ha estado conmigo, no separamos muy poquitas veces y ahorita verla ahí es muy duro, pero yo sé que se va a recuperar, sé que vamos a estar juntos y feliz Navidad, mamita”, señaló Ángelo Gómez, nieto de Lucrecia.

Pero Lucrecia no es la única que no se deja arrinconar del coronavirus. Por ejemplo, Orfelia Castillo, de 54 años, lleva diez días hospitalizada y hoy sus hijas le recordaron cuanto la aman.

“Estoy muy feliz porque te podemos enviar un mensajito y esto nos acerca un poquito más, quiero decirte que te amo, mami, que estoy muy orgullosa de quién eres, que uno de los mejores regalos que he recibido eres tú”, dijo una de ellas.

“Eres todo para nosotras y esperamos que podamos volvernos a ver pronto, te deseamos una feliz Navidad y te recordamos que te amamos con todo nuestro corazón”, complementaron sus otras dos hijas.

La respuesta

Orfelia, desde la cama del hospital donde pasará la Nochebuena, les dijo a sus hijas que hay que mantener la fe.

“También quiero decirles que las amo, que las extraño, que son mi motor y quiero decirles que pasen una feliz Navidad, que, a pesar de que estemos lejos, estamos ahí de corazón, las amo”, afirmó.

Jimmy Noy es otro paciente internado por COVID-19. No estará esta noche abriendo regalos con su familia, pero, en el día de Navidad, los médicos que lo atienden lo sorprendieron con el mejor regalo de su vida.

“Lo espero, ánimo, mijo, yo sé que usted es un berraquito y que va a salir de esta, ha pasado por muchas más difíciles y vamos a salir a flote con ayuda de Dios, mil bendiciones. Feliz Navidad”, fue el mensaje que le mandaron sus padres.

Y el hijo de Jimmy agregó: “En este momento no podemos estar juntos, pero pronto lo estaremos, para compartir esas fechas tan especiales, padre, te amo mucho y me haces demasiada falta. Feliz Navidad”.

Su esposa, entretanto, anotó: “Te extrañamos mucho y te queremos mucho, mucho, mucho, no me imagino una vida sin ti”.

Jimmy está convencido que la fortaleza y el amor de su familia son las armas para superar esta batalla.

“Son cosas que no me las esperaba y, aunque estoy lejos, pero a la vez cerca, me estoy recuperando. Aquí estoy rodeado de angelitos que son mis guardianes, espero pronto salir y estoy agradecido con el cuerpo médico”, aseveró.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje no solo a su familia, sino a todos los colombianos.

“El mejor mensaje que le puedo dar a todos los colombianos es que esto no es un juego, es cierto, hay que autocuidarnos, un fuerte abrazo y una Feliz Navidad para todos, que Dios los bendiga”, puntualizó.

Estas familias que hoy enfrentan la prueba más difícil que les ha puesto la vida están más unidas que nunca, con la claridad que el amor, la solidaridad y la compañía son el mejor antídoto contra una enfermedad que esperan derrotar.