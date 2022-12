Conocidos de Jonathan Vega dan distintas versiones sobre su salud mental

Noticias Caracol conoció dos versiones distintas acerca de la personalidad de Jonathan Vega, el hombre que atacó con ácido a la joven Natalia Ponce de León en el norte de Bogotá el pasado 27 de marzo.

Se trata de la declaración de un par de jóvenes que lo conocieron. El primero dice haberlo contactado durante un proceso de rehabilitación para consumidores de drogas, mientras que el otro compartió con él después de un retiro espiritual.

El primero califica a Vega Chávez de ser una persona normal, mientras que el otro asegura que es un esquizofrénico.

El primer testimonio: es normal

El joven que departió con él durante un proceso de desintoxicación de narcóticos, comentó que Vega siempre tuvo comportamientos normales. "Él estaba allá por consumo de heroína. Eso fue en diciembre de 2011. Yo estuve aproximadamente cuatro meses allá, creo que él estuvo más o menos el mismo tiempo. Que yo hubiera visto que tuviera comportamientos agresivos o algo raro, no", declaró.

Según este joven, nunca se evidenció signos de que Vega padeciera una enfermedad mental que lo llevara a cometer una agresión como la que lo tiene en prisión.

"No sé si estaba bajo el efecto de una sustancia. Lo que sí sé es que lo que hizo, lo hizo en pleno uso de sus facultades, porque no creo que fuera esquizofrénico o que no fuera consciente de sus actos. Él siempre fue una persona muy consciente de lo que hacía", opinó el conocido. (Escuche la llamada que hizo Jonathan Vega al 123 para entregarse)

"No pienso que pueda escudarse en una enfermedad mental empezando que una persona que planea algo como lo planeó él no podría apelar a que lo hizo en un estado alterado", agregó.

La otra versión: es esquizofrénico

Esta versión contrasta con la de otra persona que departió con el llamado "monstruo del Batán". Él asegura que lo conoció durante un retiro espiritual para personas con problemas de depresión. Su visión sobre Jonathan Vega es otra: el hombre padecería una enfermedad mental.

"La psicóloga nos dijo que él era especial porque era esquizofrénico. Ella decía que lo podía salvar con terapias", declaró.

Al parecer Jonathan Vega tenía otra visión sobre su aparente padecimiento. "Él contaba que su lucha era espiritual, que él tenía unos demonios, voces que le hablaban que no lo dejaban tranquilo", aseguró el otro testigo. (Lea más: agresor de Natalia Ponce tiene antecedentes de esquizofrenia)

El hombre manifestó que el comportamiento de Vega no era normal. "Era bastante insistente en buscar compañía, él llegaba a mi casa insistentemente, entonces había que rechazarlo, que negarse, se volvía molesto para las personas".

En un momento, el joven aseguró que pudo vislumbrar la enigmática mentalidad criminal de Vega. "Una vez me dijo que si él fuera asesino en serie me mataría por egocéntrico, luego soltó una carcajada y dijo que era broma", reveló. (Infórmese más: Agresor de Natalia Ponce desafió e insultó a la familia de su víctima)

Sobre las mujeres, declaró que Vega Sánchez siempre le manifestó que quería tener una compañera. "Me decía que necesitaba una novia, Debes socializar más le decía yo, él tenía una vida muy solitaria", aseguró. (Vea también: Jonathan Vega no era amigo de Natalia Ponce, dice madre de joven agredida)