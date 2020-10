Conozca a don Jaime, el 'ciclista milagro' que se salvó tras ser arrollado por un Porsche

Una mañana tranquila de entrenamiento recreativo a bordo de su bicicleta terminó en una escena de terror para el santandereano Jaime Lizcano, luego de ser arrollado por un Porsche.

“Nosotros, todos los domingos, salimos a rodar con el grupo de amigos de acá de Barbosa (Santander). El domingo, yo me fui un poquito adelante de ellos”, cuenta el hombre.

Como es de costumbre, su esposa e hija lo escoltaban desde otro vehículo para proteger su integridad. Sin embargo, kilómetros atrás una caravana de carros Porsche avanzaba sin control y, al encontrarlos, quisieron pasarlos en un punto prohibido. Ocurrió entonces lo peor.

“Resultó embestido por unos vehículos que venían prácticamente en competencia, no toman en cuenta que los actores viales somos varios, somos ciclistas, somos peatones”, dice Jairo Garcés, testigo del accidente.

Los reflejos de Jaime lo hicieron orillar para salvarse, pero la fuerza del Porsche, que giraba en la vía luego de que su conductor perdió el control del volante, lo empujó hacia una cuneta. Con la voz entrecortada, Jaime contó lo vivido.

“La mano de mi Dios fue la que me protegió, pues, si no, no estaríamos aquí en este momento. Básicamente, sí siente uno terror y no sabe uno dónde queda, pues sabe uno que empezó a volar, pero no sabe cómo va a terminar”, expresa el ciclista sobreviviente.

Publicidad

Está vivo de milagro; solo sufrió raspones en brazos y piernas.

“Gracias a Dios no tengo fracturas, sí las raspaduras, laceraciones hondas, pero básicamente estoy bien, bien gracias a Dios porque no tengo ninguna fractura”, afirma.

El conductor del vehículo que lo impactó tendrá que indemnizarlo y podría comparecer en un proceso penal por poner en riesgo la vida de Jaime y de su familia.

“Mi Dios tendrá grandes cosas porque eso es como uno volver a nacer, porque mi Dios me guardó en todo momento”, manifiesta.

Las autoridades anunciaron que reforzaran los controles en esta vía, donde ya se han presentado otros accidentes con ciclistas.