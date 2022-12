Conozca cien años de historia del tranvía que transformó a Medellín

En las postrimerías del siglo XIX Medellín movía su desarrollo con un tranvía impulsado por mulas.

El crecimiento de la ciudad merecía otro cambio, es por ello que el 12 de octubre de 1.921 se inauguró el tranvía eléctrico.







Un testimonio vivo de esa época es Luis Gerardo, quien ahora recuerda con nostalgia aquellos años donde Medellín era una provincia de no más de 500 mil habitantes.

“Llegué a subirme al tranvía eléctrico. Varias veces. Cuando estaba estudiando en primaria. Recuerdo que se movía con los dos rieles, no como este”, comenta Luis Gerardo, quien fue uno de los primeros pasajeros que tuvo el nuevo medio.



Pasó casi un siglo y hoy la capital se llena de orgullo porque el tranvía de Ayacucho no solo es innovador, también reconstruye la historia paisa y pone en un punto muy alto el servicio del transporte público.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria, manifestó que, en principio, este sistema de transporte circulará para la comunidad del eje del tranvía”.

Este proyecto tuvo un valor de $700 mil millones y beneficiará a unas 350 mil personas. Se calcula que unos 90 mil usuarios lo utilizarán a diario.

