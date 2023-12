Conozca cuáles son las frases típicas más usadas por los colombianos

En distintas partes del mundo, la socialización adopta diversas formas que moldean identidades culturales, incluso a nivel regional. Este fenómeno da lugar al surgimiento de expresiones y frases que se popularizan, marcando la diversidad lingüística que caracteriza a cada país. Estas manifestaciones reflejan las raíces de cada individuo y, cuando un colombiano se encuentra en el extranjero, resulta innegable identificarlos por su singular manera de expresarse a través de dichos característicos.

Por esta razón, presentamos una recopilación de frases con sus respectivos significados, proporcionando así una herramienta para comprender y distinguir el contexto en el que nos están hablando. Además, esta guía es útil para aquellos que aún no están familiarizados con el significado de estas expresiones y desean comprenderlas cuando las escuchan.

Lea sobre: Estos son los acentos de Colombia más conocidos por las personas en el mundo

Frases colombianas que nos representan

"Mugre que no mata, engorda"

Este dicho se utiliza para expresar que no es tan grave recuperar la comida del piso, pues si no resulta en una tragedia médica.

"Tengo un filo, que si me agacho me corto"

La expresión coloquial "filo" se emplea para referirse al intenso sentimiento de hambre, a pesar de que su significado literal se relaciona con la arista afilada de un instrumento cortante. Así, esta frase adopta una forma hiperbólica para resaltar la intensidad del hambre experimentada, sugiriendo que es tan aguda que, al inclinarse el cuerpo, podría cortarse a sí mismo.

Publicidad

"El que tiene tienda que la atienda"

Esta frase expresa un sentido de responsabilidad, pues quiere referirse que, si alguien hizo, expresó o se puso en una situación, debe hacerse cargo de sus implicaciones, así como el dueño de un negocio se hace cargo de su establecimiento.

"De eso tan bueno no dan tanto"

La experiencia acumulada en la sabiduría popular, posiblemente gracias a su antigüedad y perspicacia, aconseja siempre ser cauteloso cuando algo aparentemente demasiado positivo llega a una persona sin una justificación clara o sin condiciones evidentes asociadas.

"Al que le van a dar, le guardan"

Esta frase sugiere que si alguien realmente merece algo o ha demostrado sus méritos para alcanzar o recibir algo, solo necesita tener paciencia, ya que inevitablemente llegará en su momento adecuado.

Publicidad

"¡Serán guayabas!"

Esta expresión, empleada tras una revelación significativa, indica que lo descubierto es innegable y no engaña a nadie.

“De una, me le mido”

Esta oración significa aceptar un desafío o una apuesta que le están sugiriendo a la persona.

“¿Qué más?”

Es una forma coloquial de saludar o preguntar cómo está alguien.

“Estoy en las nubes”

Significa a estar distraído o pensando en algo diferente de lo que le estén diciendo o explicando.

Publicidad

“Pero es pa’ ya”

Las personas lo utilizan para indicar que algo debe hacerse rápidamente o de inmediato.

“Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”

Esta típica frase la usan para enfatizar la importancia de estar alerta y actuar a tiempo frente a cualquier situación.

“Deje de hablar paja”

Se le dice esta frase a aquella persona que habla sin decir nada relevante, importante o al que dice mentiras.

Publicidad

“Duerme más que una pata hinchada”

Esta expresión se dice cuando una persona le gusta dormir mucho.

“Son como uña o mugre”

Quiere significar a dos personas o animal que no se separan para nada.

¿De dónde nacen las frases o dichos colombianos?

Estos refranes, dichos o expresiones constituyen una tradición oral que se ha transmitido de generación en generación, adaptándose a las costumbres del lugar de origen. En ellos, se reflejan pensamientos, consejos o enseñanzas tradicionales en la cultura, abordando temas que van desde el amor y la belleza hasta el trabajo y el ocio, entre otros. Estas expresiones se nutren principalmente de las experiencias de vida.

Los refranes establecen analogías o comparaciones con situaciones de la vida cotidiana y comportamientos humanos. Para interpretarlos adecuadamente, es esencial comprender su contexto y tener en cuenta que no deben ser tomados de forma literal.

Publicidad

La diversidad de refranes y dichos populares es extensa y varía según la región o país en el que surgen. Su riqueza radica en la conexión con la idiosincrasia local y la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo.