Conozca el plan de seguridad de la Policía para Semana Santa en Cali y Valle

La Policía Metropolitana de Cali informó este viernes que contará con 2.500 uniformados para prestar seguridad en la ciudad, los cerros de Yanaconas, Cristo Rey y Tres Cruces, así como en iglesias y demás sitios de peregrinación por parte de propios y turistas durante la Semana Santa.

De esta manera y mediante la aplicación de planes operativos, las autoridades buscan evitar que presenten acciones delictivas, pero al mismo tiempo realizarán campañas masivas de prevención de accidentalidad y sensibilización a la ciudadanía en la terminal de transporte terrestre.

Asimismo, la Policía ambiental y ecológica implementará planes para prevenir la destrucción indiscriminada, el comercio y tráfico ilegal de la palma de cera, así como de otras especies protegidas.

La Policía también señaló que la seccional de investigación criminal estará ejecutando operativos de solicitud de antecedentes, conocido como plan pescador, en lugares de mayor afluencia de público.

Además, este fin de semana comienza el plan éxodo, para lo cual habrá personal ubicado estratégicamente en los diferentes ejes viales de la ciudad para contribuir a la movilidad y seguridad de los visitantes y residentes de esta zona del país.

En el resto del Valle del Cauca, la Policía tendrá más de 5.500 uniformados, quienes harán presencia en los principales corredores viales del departamento para atender cualquier requerimiento en materia de movilidad, prevención de accidentalidad y aplicación de las normas.

Entretanto, el Ejército informó que 1.231 miembros de la Tercera Brigada también estarán ubicados en puestos de control sobre todas las vías del Valle y el norte del Cauca.



Recomendaciones

Para el ascenso a los cerros tutelares de Cali, las autoridades recomiendan, entre otras cosas, no subir en estado de embriaguez, no recibir alimentos o bebidas de personas extrañas, no lanzar cigarrillos, fósforos, vidrios o cualquier elemento que pueda generar incendios, no dejar abandonados desperdicios o elementos de difícil degradación, además de no llevar niños menores de doce años y tampoco mascotas.

Finalmente, las autoridades reiteraron que las personas que vayan a subir al cerro de Las Tres Cruces durante esta temporada solo podrán hacerlo por la parte de atrás del centro comercial Chipichape.