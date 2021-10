Conozca la nueva forma de pagar Icetex según sus ingresos: ¿yo no existirá riesgo de mora?

Tras la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación que se aplicará en 2022, el Icetex anunció que todos los estudiantes que no cuenten con empleo no estarán en mora ni serán reportados ante las centrales de riesgo, ellos podrán acceder a un nuevo tipo de financiación.

Los jóvenes que no se encuentren laborando podrán empezar a pagar una vez tengan ingresos que superen un salario mínimo, sin embargo, cabe destacar que las cuotas no superarán el 19% de su salario.

“La cuota de reembolso de quien se acoja a este tipo de financiación no superará el 19 % de su ingreso mensual. Igualmente, se realizarán recaudos hasta que se completen los pagos de los recursos entregados como apoyo para realizar los estudios, lo cual en ningún caso podrán exceder los 20 años”, sostuvo el Icetex.

#LaNotaIcetex | 📢Un nuevo beneficio permitirá que los jóvenes que adquieran su crédito con el ICETEX y aquellos que ya poseen uno y soliciten voluntariamente este modelo, cuenten con un esquema con el que pagarán una cuota proporcional a sus ingresos.👉🏼 https://t.co/7jBFovvALz pic.twitter.com/syQMu5Hxr2 — ICETEX (@ICETEX) October 21, 2021

La entidad también mencionó que aquellos que no tengan empleo no estarán obligados a realizar sus pagos y no entrarán en estado de mora, esto hasta que empiecen a generar ingresos que les permita realizar los pagos de la obligación.

“Esta nueva modalidad complementa, junto con los estímulos, incentivos, alivios y demás cambios hechos en Icetex, el proceso de transformación de la entidad pensado en el estudiante y su situación. Fortalece el apoyo a los jóvenes para que accedan, permanezcan y se gradúen en el sistema de educación superior”, agregó Manuel Acevedo, presidente del Icetex.

Con la llegada de este nuevo método se elimina el estado de mora, la cobranza, la cartera castigada y los reportes negativos ante las centrales de riesgo.

Este modelo iniciará a partir del segundo semestre del 2022, una vez sea aplicada la Ley de Presupuesto General en el país.