Consejo de Estado dejó en firme la destitución del alcalde Gustavo Petro

Con 15 votos a favor y 8 en contra, el Consejo de Estado rechazó este martes los argumentos de 23 acciones de tutela que habían sido interpuestas por simpatizantes del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para detener la destitución e inhabilidad en su contra ordenada por la Procuraduría.

El fallo adverso al mandatario local implica que el Ministerio Público debe comunicar la decisión disciplinaria a la Presidencia de la República, que se encargaría de transmitirla al mandatario distrital. No obstante, según la interpretación de la Constitución de 1991 esgrimida por los defensores del alcalde, la última decisión está en manos del jefe de Estado, quien tendría la posibilidad de aplicar o no la sanción. ( Vea también: El presidente no puede discutir la decisión del procurador: Alejandro Ordóñez )

Fuentes en el Palacio de Nariño aseguran que Santos -quien ha dicho que hará respetar la ley- no se pronunciará este martes frente a la determinación del alto tribunal y que una declaración sobre el tema se efectuaría el miércoles. ( También: A Santos no le gusta la posible destitución de Petro, pero hará cumplir la ley )

Pese a que frente a la decisión cabe el recurso de nulidad, Petro ha dicho que no acudirá a dicha instancia y que su permanencia está en manos del presidente o de las medidas cautelares que pueda emitir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ( Conozca más: ¿Es aplicable una medida cautelar de la CIDH en destitución de Petro? )

Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado, magistrada María Claudia Rojas, explicó en rueda de prensa en qué consistió la decisión del tribunal.

“El derecho a elegir y el derecho al control político no puede ir al punto de cercenar la facultad disciplinaria” de la Procuraduría, sintetizó Rojas.

“El Consejo de Estado tomó dos decisiones, porque el ponente prestó dos proyectos, agrupando en cada uno de ellos varias tutelas. En un caso se fallaron 8 acciones de tutela que habían sido interpuestas por ciudadanos cuya legitimidad en la causa no fue reconocida”, dijo.

“Las restantes 14 tutelas fueron falladas revocando la decisión que venía del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la cual suspendía los efectos del fallo del procurador. Al suspender los efectos del fallo, ese acto ha quedado para ser ejecutado”, agregó la funcionaria judicial.

La magistrada Rojas dijo que para que la decisión quede en firme, resta esperar los salvamentos de voto de los miembros de la sala plena del Consejo de Estado que se opusieron a la decisión. Este trámite podría durar cerca de una semana.

