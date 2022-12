Consejo de Estado tumbó la consulta antitaurina en Bogotá

El Consejo de Estado colombiano suspendió la consulta antitaurina que la Alcaldía de Bogotá quiere celebrar el día 25 de octubre, coincidiendo con las elecciones locales y regionales.

La resolución del Consejo de Estado "deja sin efectos" un fallo previo proferido por un tribunal administrativo el pasado mes de agosto "en el marco del control de constitucionalidad de la consulta".

Según el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, el fallo previo "violó el derecho fundamental al debido proceso" al desconocer "de manera flagrante las dos sentencias de la Corte Constitucional" en la que se definió expresamente que en Bogotá está habilitada la actividad de la tauromaquia".

Asimismo, recuerda que esa resolución judicial precisa que en la Plaza de Toros de Santamaría de Bogotá debe permitirse "de manera permanente la realización de espectáculos taurinos.

Por tanto, para el Consejo de Estado es claro que, salvo que se establezcan "de manera general o particular en algunas partes del territorio nacional la prohibición de esta práctica" Bogotá no tiene la capacidad de acudir al mecanismo de la consulta para que se determine si se puede o no practicar la tauromaquia en la Plaza de Toros de Santamaría.

Por tanto, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, "no podría hacer obligatoria la decisión de la consulta", añade.

Petro respondió a la sentencia con un mensaje en Twitter que reza: "siempre las sociedades que se divierten con la muerte de los animales se divierten también con la muerte de los seres humanos".

El pasado viernes la secretaria General del Distrito, Martha Lucía Zamora, dijo que la consulta antitaurina se realizaría el 25 de octubre luego de llegar a un acuerdo con la Registraduría Nacional (autoridad electoral) en el que el Distrito asumirá los costes de impresión de tarjetones, logística y otros ítems de la jornada.

"Queda muy claro que sí se puede realizar la consulta el 25 de octubre, el mismo día de las elecciones, y el Distrito queda con la responsabilidad de cumplir con la Registraduría con el aporte y el apoyo logístico para que se lleven a cabo ese día", aseguró entonces Zamora.

El Concejo de Bogotá, órgano legislativo de la capital colombiana, aprobó en julio pasado preguntar en consulta popular a los ciudadanos si están o no de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en la ciudad.

En junio de 2012, Petro revocó el contrato de arrendamiento de la plaza de todos de Bogotá con la Corporación Taurina de Bogotá para convertir el coso en un centro cultural alrededor de la vida "y no de muerte".

La Corte Constitucional de Colombia sentenció en septiembre de 2014 que la tauromaquia debía regresar a La Santamaría argumentando "la preservación de la cultura taurina".

Igualmente el alto tribunal ordenó también a la Alcaldía de Bogotá entregar en septiembre de 2016, con mejoras estructurales, la plaza de toros para que la tauromaquia regrese al escenario.