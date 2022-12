Consejo de Estado y juzgados administrativos, en contra de reforma de poderes

El Consejo de Estado y los juzgados administrativos se mostraron en contra de la reforma de poderes y la calificaron como perjudicial.

"No responde a las necesidades reales de la administración de justicia y al contrario de lo que significa su título alteren forma grave el equilibrio de poderes que se estableció en la constitución política de 1991”, declaró la presidenta del tribunal administrativo, María Claudia Rojas.

Aunque no se refirió al llamado del Fiscal General quien pidió salir a protestar contra la reforma, la presidenta del Consejo de Estado sí considera que es un tema que se debe discutir con el país.

“Por lo anterior invita a todo el país a hacer una jornada nacional de reflexión para reorientar la reforma con el fin de fortalecer la administración de justicia y así prestar un pronto y eficiente servicio”, añadió la magistrada.

Por su parte el Gobierno le hizo un llamado al Fiscal General para que sus observaciones las exprese en el Congreso de la República.

“El Gobierno no está en una actitud de atacar ni de confrontar una rama ni la otra sino de buscar un equilibrio de poderes, a mí me llama mucho la atención que los críticos de la reforma que decían que la reforma no contenía nada están viendo que si tiene unos dientes que tiene unos instrumentos”, manifestó por su parte el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Sobre el tema la Corte Constitucional ha mantenido silencio mientras que la corte suprema de justicia ha expresado su inconformidad frente al proyecto.