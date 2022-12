Conservadores están divididos frente a segunda vuelta

Los integrantes del Partido Conservador continúan divididos frente al apoyo de los candidatos para la segunda vuelta presidencial. Ante la intención de varios parlamentarios de salirse del redil para apoyar a Santos, la excandidata Marta Lucía Ramírez dijo que los cerca de dos millones de votos que logró no son de los congresistas que se quieren ir para la Unidad Nacional. (En contexto: Cerca de 20 congresistas del Partido Conservador se unirían a Santos).

"Los congresistas que están en el santismo y han estado todo el tiempo en la reelección, a ellos ya dejaron de contarle sus votos. Es bien diferente la votación que obtuvieron para reelegirse en el Congreso que la que le ofrecieron en la primera vuelta al presidente Santos", sostuvo Ramírez .

Interrogada por periodistas sobre si ha tenido algún tipo de ofrecimiento por parte del candidato presidente, Ramírez dijo que no ha recibido una llamada de Santos. Aseguró que no apoya la reelección porque desde la Casa de Nariño se habría intentado influir ante el Consejo Nacional Electoral para tumbar su candidatura. (Así estuvo amenazada la campaña azul).

De Zuluaga, la excandidata azul dijo: "él ha sido muy amable, el día domingo me llamó, me felicito me dijo nos dijo que tuviéramos la posibilidad de hablar para que eventualmente podamos apoyar su candidatura". No obstante aclaró: "repito que estoy concentrada en hablar con los miembros de nuestro partido".

Entre este miércoles y jueves el Partido Conservador definirá como se irá de cara a la segunda vuelta presidencial.