Consternación en Honda, Tolima, por muerte de niña de 8 años tras extracción de una muela

Conmoción ha causado en el municipio de Honda, Tolima, la muerte de una niña de 8 años que acudió a odontología para la extracción de una muela, pero según la versión de su familia en el procedimiento ocurrió una hemorragia.

Los hechos se registraron el pasado viernes 4 de agosto y la menor tuvo que ser trasladada al hospital San Juan de Dios de Honda.

“A ella la había llevado a una cita particular, a las 4 de la tarde llegué con ella allá, le hizo el procedimiento para sacarle la muelita. De una salimos para el hospital, me llevó en el carro de él. Llegamos al hospital con ella, la niña iba viva todavía. Ella entró viva al hospital, no pudieron hacer nada por ella, la niña broncoaspiró, se ahogó con la misma sangre”, relató en entrevista para R&T Noticias Azucena Triana, madre de la víctima.

Según el testimonio de la mamá, el odontólogo determinó sacar el diente tras observar en una panorámica dental que la muela estaba partida y esto le ocasionaba dolor a la niña.

Las exequias de la pequeña se cumplieron el pasado domingo, donde la comunidad mostró su apoyo a la familia en medio de la tragedia. La niña cursaba tercer grado en de colegio Alfonso Palacio Rudas de Honda.

“Nosotros no le vamos a echar la culpa al odontólogo porque nosotros tenemos que esperar primero lo que diga la necropsia”, agregó Azucena.



La familia agradeció las manifestaciones de apoyo y solidaridad de profesores, vecinos, amigos y la comunidad en general ante esta dolorosa pérdida.