"Construiremos puentes de esperanza”: Richard Branson en su llegada a Cúcuta

El organizador del concierto Venezuela Aid Live aseguró tener "la esperanza de que se dé un cambio y que las ayudas humanitarias sean entregadas este sábado".

Y añadió: "Necesitamos tratar de ayudar a quienes no tienen medicinas, a los hambrientos”.

Branson se mostró convencido de construir "puentes de esperanza para Venezuela. Los venezolanos están sufriendo y es por eso que miles cruzan cada día, millones han cruzado para irse definitivamente".

El Venezuela Aid Live se celebra en el lado colombiano del puente fronterizo de Tienditas, donde hay almacenadas 600 toneladas de ayuda humanitaria que se espera sean llevadas al país petrolero este sábado.

"Necesitamos tratar ayudar a quienes no tienen medicinas, a los hambrientos y hoy a espaldas de este concierto esperamos que puedan llegar suplementos médicos para Venezuela, donde la gente sufre mucho", agregó el filántropo.

Al concierto, con el que los organizadores buscan recaudar 100 millones de dólares en 60 días, se calcula que asisten al menos 250.000 personas.

Los cantantes, sostuvo Branson, no cobrarán por su presentación y "son los mejores de América Latina".

Por otra parte, Branson manifestó que, en su opinión, el 99% de la gente en el mundo apoya el Venezuela Aid Live y criticó a quienes defienden el régimen de Nicolás Maduro.

"Para aquellos que piensan que Venezuela es una utopía, que nadie sufre, deberían venir y entrar a la multitud, hablar con ellos, preguntarles por qué se fueron de su país", aseveró y agregó que ese país debería tener "elecciones justas", donde la gente "vote libre".

El magnate británico, de 68 años, descartó enviarle un mensaje a Nicolás Maduro y dejó claro que “no es un día político, es un día de música".

Le puede interesar:

Postales del Venezuela Aid Live: multitud en la frontera alza la voz para pedir libertad Multitudinario y emotivo, así fue el concierto Venezuela Aid Live