Continúa crisis financiera en el HUV y demás hospitales del Valle del Cauca

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca reconoció la crisis hospitalaria en el departamento, especialmente en el Hospital Universitario del Valle del Cauca, HUV que se encuentra en crisis financiera por cuenta de lo que le adeudan las empresas prestadoras de salud por el régimen contributivo.

Tras anunciar el desembolso de recursos, Fernando Gutiérrez, secretario de Salud del Valle, reveló que la casa de salud tiene pasivos por más de 100 mil millones de pesos.

Publicidad

“Estamos hablando de alrededor de unos 10 mil millones de pesos que le llegan vía ajuste fiscal y financiero, estamos inyectándole unos recursos de las EPS subsidiados que han cedido los recursos que les paga el departamento para la red hospitalaria, ya que es un hospital crítico”, indicó Gutiérrez.

“El hospital tiene unos pasivos inmensos, alrededor de 180 mil millones de pesos con la clase trabajadora, con los proveedores de servicios, tiene déficit operacional”, agregó.

Por su parte, el representante a la Cámara, Heriberto Sanabria solicitó fiscalización por parte del estado al HUV, entidad que se ha convertido en un barril sin fondo.

“Aquí tenemos un problema de fondo y no hay dinero con que solucionarlo, pues cada vez que conseguimos dinero, nos vienen a decir que se requiere de más dinero. Necesitamos una intervención de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Superintendencia de Salud porque si bien hay una crisis estructural en el sistema de salud en el país, lo que no puede ser cierto es que no haya quien le pueda colocar solución al hospital”, dijo el Representante a la Cámara.

Publicidad

Sanabria manifestó que si se hace necesario que se intervenga el HUV, se debe hacer.

Mientras el Secretario de Salud del Valle aseguró que para salvar a los hospitales de la región es necesario que las EPS cancelen los recursos que por régimen contributivo les adeudan.