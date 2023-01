Continúa la búsqueda de empresario que fue secuestrado junto con su pareja en Barranquilla

La mujer fue dejada en libertad cinco horas después del rapto. Sin embargo, no se conoce el paradero de su esposo.

A la una de la tarde de este viernes, el hijo de Fito Acosta reportó que sus padres estaban desaparecidos y que la camioneta blindada en la que se desplazaban fue encontrada abandonada.

"Llegamos al lugar de los hechos en el barrio las Colonias y nos dimos cuenta de que apareció el carro ahí tirado entonces bueno llamamos al Gaula. Este se encargó de la cuestión y hasta el momento el hombre no ha aparecido", declaró Carlos Martínez, empleado de Acosta.

En la noche del mismo viernes fue liberada la esposa del empresario en el suroccidente de la ciudad, sin embargo, no se sabe el paradero del hombre. Las autoridades están custodiando las salidas de la capital del Atlántico para evitar la salida del plagiado de la ciudad.