Continúan las manifestaciones en la provincia del Guavio por el estado crítico de las vías

Los habitantes de la provincia del Guavio mantienen el cierre intermitente de una de las principales vías para ingresar a varios municipios de esa región de Cundinamarca.

Cinco municipios del departamento de Cundinamarca mantienen comunicación intermitente por cuenta de este bloqueo en la vía principal que de Bogotá que conduce a Gachetá, Ubalá, Junín, Gama y Gachalá.

Desde este viernes a las 9:30 de la mañana varios ciudadanos de la provincia del Guavio decidieron formar una barrera como símbolo de protesta, ante el estado crítico de las vías de acceso y el costo de energía en los diferentes municipios.

Para llegar al lugar del cierre se debe pasar entre el lodo y una montaña de tierra a punto de venirse encima, situación que viven día a día los habitantes.

Así lo manifestó Camilo Hidalgo, habitante del sector: “La intervención pronta sobre la vía que está en un peligro latente y hay que tener en cuenta que la integridad de las vías no se negocia, el exagerado cobro de las facturas de Enel-Codensa, no es posible que nosotros generando energía paguemos el kilovatio a 700 pesos mientras en Bogotá se paga a 600 pesos”.

De igual forma, muchos habitantes expresaron su descontento, como es el caso de Amanda Contreras quien reconoce que la región es muy valiosa y que está desconocida y abandonada por el Gobierno nacional y departamental. Considera que no se tiene en cuenta a la provincia del Guavio porque los habitantes no tienen derecho a la educación ni a la salud.

Los habitantes de la zona ya llevan 14 meses en espera de una solución, esta situación ha ido incrementándose ya que solo hay una máquina, operador e ingeniero trabajando.

Los habitantes dicen que es la única forma de ser escuchados ante el abandono estatal que se viven en la zona. Sin embargo, muchos de ellos también se vieron afectados con el cierre, pues tuvieron que bajarse de sus vehículos o medios de transporte y empezar a caminar hasta sus residencias.

Los trabajadores de la zona descargaban mercancía en plena vía para abastecer a las comunidades.

No obstante, algunos ciudadanos se han visto afectados por la manifestación, como es el caso de Rita Castro, quien necesita movilizarse debido a una condición de salud que presenta su esposo.

"No me dejan pasar. Tengo una condición, mi esposo necesita un anticoagulante, tenía que tomárselo a las dos de la tarde y no me han dejado pasar. Es la misma gente la que nos está atropellando, esto me parece injusto", resaltó.

Este viernes se vieron largas filas de camiones de carga, buses intermunicipales, vehículos particulares y motocicletas, dos de las plantas de la empresa Enel - Codensa, también quedaron atrapadas.

Por ahora el cierre continuará durante el fin de semana, dicen los habitantes, hasta que alguna autoridad haga presencia y busque soluciones inmediatas.