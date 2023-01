Contrabando en La Guajira, la cara no tan buena del rebusque venezolano

A diario, wayús del vecino país traen en motos desde gasolina hasta medicamentos. Así funciona una operación tan ilegal como común en la frontera.

"El contrabando siempre ha existido aquí en Maicao, aquí Maicao sin contrabando no es Maicao. Aquí la policía no nos deja trabajar a la gente sabiendo que aquí uno come del contrabando", dice Luis Ramírez, venezolano.

Publicidad

Y es que esta es una de las formas de ‘rebusque’ que más terminan haciendo los migrantes en esa zona del país.

"Pasamos unos caminos, pagamos los portones, le pagamos al Ejército colombiano $5.000 y al Ejército venezolano, ellos están de acuerdo y trabajamos bien. Yo le traigo la gasolina aquí a los colombianos, se la vendo a un precio para que me dé la base”, cuenta Yairo Daniels, wayú venezolano.

Muchos saben que no es legal dedicarse a esto, pero aseguran que no les queda de otra.

Entretanto, las autoridades persiguen sin descanso a los contrabandistas: este año la Policía Fiscal y Aduanera ha aprehendido alrededor de 260 mil millones de pesos en combustible de contrabando, ha capturado a 208 personas y ha decomisado 278 vehículos.

Publicidad

Vea más sobre el especial #LaGranMigración: